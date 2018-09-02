Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un göbeğinde esnafa 'Sizde Allah korkusu yok mu?' dedirten olay /02 Eylül 2018 10:43

İstanbul'un göbeğinde esnafa 'Sizde Allah korkusu yok mu?' dedirten olay

Türkiye'nin en büyük ve İstanbul'un en lüks alışveriş merkezlerinden Metrocity'de yaşananlar tartışmaya sebep oldu.

Metrocity AVM'nin yürüyen merdiven ve X-Ray'lerine haciz geldi

Patronlardunyasi.com'un haberine göre İstanbul Levent'teki AVM'de, X-ray cihazlarına ve yürüyen merdivenlere haciz geldiği belirtildi.

Hacizden dolayı yürüyen merdivenlerin sökülmesi AVM'yi karıştırdı.

Merdivenlerin sökülme anı görüntülere de yansırken, kuaför olduğunu belirten AVM'deki bir dükkan sahibi ise duruma tepki gösterdi.

Kuaförün, "Al kardeşim ben kuaförün sahibiyim. Gel Pazartesi sabah benim dükkanımı icra et. Şuna bak, Allah korkusu yok mu sizde? Alay ediyorsunuz..." dediği fark edilirken, sökülen merdivenlerin de yeniden bağlanmasını istedi..
 

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