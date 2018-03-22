İstanbul'un en değerli arazisi AVM olsun diye satıldı

Değerli arazisi sebebiyle uzun yıllar taşınması için lobi yapılan Marmara Üniversitesi İletişim ve Diş hekimliği fakültelerinin Nişantaşı'ndaki yeri sonunda siyasi baskıyla TOKİ'ye devredilmişti.





Özellikle gazetecilerin ve burada okumuş üniversitelilerin anılarında ayrı bir yeri olan ve kendine ait yeşil alanları bulunan 25 bin metrekarelik arazi AVM ve benzeri inşaatlarda kullanılmak üzere satıldı.





DAP Holdinge ait Eltes-İstlife şirketleri 25 bin metrekarelik arsada yapılacak proje için 1 milyar 763 milyon 750 bin lira satış toplam geliri taahhüt etti. Arsa sahibi Emlak Konut’a düşen gelir ise 705 milyon 500 bin lira oldu.



