İstanbul'un büyük caddelerinde işler kötü... Kimde ne kadarlık düşüş var?

Raporun, İstanbul Alışveriş Caddeleri bölümünde İstiklal Caddesi’nin geleceği karanlık görünürken, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'nin ileride eski itibarına kavuşabileceği belirtiliyor. Ancak boş dükkân sayısı azalmıyor, yabancı markalar da hızla çekilmeye devam ediyor.







Para Analiz'de yer alan habere göre yine C&W’nin paylaştığı raporda, 2018'de Türkiye genelindeki ofis kiraları döviz bazında ortalama yüzde 20 düşerken, perakende pazarında da yüzde 25 civarı bir azalma kaydediliyor.





2016’ya kıyasla, 2017’de yaya trafiği hafta içi İstiklal Caddesi’nde yüzde 11, Bağdat Caddesi’nde yüzde 27, Nişantaşı Bölgesi’nde yüzde 19 azalmış. Hafta sonu ise İstiklal ve Bağdat Caddeleri aynı oranlarda ziyaretçi sayısında düşüş deneyimlerken, Nişantaşı Bölgesi ikincil sokaklardaki yeni nesil kafe ve restoranların artmasıyla yüzde 12 oranında yaya trafiği artışı yakalamış.





2016 yılından beri tüm caddeler toplamında boş olan 91 mağazanın ancak 43’ü 2017 itibariyle kiralanabilmiş.





Kiralama işlem hacmi üç senedir benzer seviyelerde seyrediyor. 2015 yılında toplam 112 kiralama işlemi, 2016 yılında 105 ve 2017 yılında ise üç bölge toplamında 109 kiralama işlemi gerçekleşmiş.





Yalnız bazı geçici olarak kapalı kalmış mağazaların yeniden açılmaları bu verileri kısmen yanıltıyor. Bu mağazaları dikkate almadığımız zaman İstiklal Caddesi’ndeki kiralama işlem hacminin son üç yılda sert bir düşüş sergilediği görülüyor.





2016 yılında gerçekleşen yeni kiralama işlemlerinin yüzde 19’u yeme içme sektörüne aitken, 2017 yılında bu oran işlemlerin yaklaşık dörtte biri (yüzde 23) olarak gerçekleştiği kaydediliyor. 2016 yılında 141 mağazada faaliyet gösteren uluslararası marka sayısı, 2017 yılı itibariyle yüzde 7 düşüşle 132’ye gerilemiş vaziyette.



