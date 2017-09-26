'İstanbul'u kaybedersem Türkiye'yi kaybederim'

AKP'de son dönemde yaşanan parti için kriz ve tasfiyelerin ardından son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş görevini bırakmıştı.





Bu kararın ardından AKP'nin İstanbul'da nasıl bir adım atacağı merak konusuyken, Erdoğan'ın partililerle yaptığı toplantıda “İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” dediği öğrenildi.





Hürriyet'in AKP'li yazarı Selvi, toplantıdan şu notları aktardı:





Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’yla ilgili istişare toplantısında, “İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” diyor. Erdoğan’ı Türk siyasetine İstanbul armağan etti. O nedenle İstanbul’un önemini en iyi bilen liderlerden. Ayrıca 10 milyon seçmenin oy kullandığı İstanbul, Türkiye ortalamasını etkiliyor. 10 Ağustos 2014 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 51.79 oy oranı ile birinci turda seçildi. Beklenti İstanbul’un Türkiye ortalamasını yükseltmesiydi. Ancak İstanbul’dan yüzde 49.83 oy aldı. İstanbul tam aksine Türkiye ortalamasını aşağıya çekti. 16 Nisan referandumunda de benzer bir tablo gerçekleşti. Evet oylarının Türkiye ortalaması yüzde 50.4 iken İstanbul’da bu oran 48.65’te kaldı. Erdoğan bu gidişatı gördüğü için, “İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” diyor.