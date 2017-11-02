Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'u depremde bekleyen en büyük tehlike /02 Kasım 2017 10:20

İstanbul'u depremde bekleyen en büyük tehlike

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İstanbul’da beklenen olası depremde 3 bine yakın yangın olabileceğini söyledi. Kılıç, depremde yaşanacak patlamaların nedeninin gaz olacağını belirterek “Depremde doğalgaz otomatik kapansa da borulardaki gazlar risk” dedi.

SHABER3.COM

 Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İstanbul’da beklenen olası bir depremde 3 bine yakın yangın-patlama öngörüyor. Kılıç, yüksek binaların yüzde 95’inin depremde yangın güvenliği açısından uygun olmadığını söylüyor. Kılıç, “Deprem sonrası yaşanan patlamaların en büyük nedeni gaz. Şu anda 1999 depremine göre daha yaygın doğalgaz kullanılıyor. Deprem esnasında her ne kadar doğalgaz akışı ana vanadan kapansa da doğalgaz borularının içerisinde kalan gazlar risk oluşturuyor” diyor.

En büyük korku

Deprem sonrası oluşacak yangın sayısının ve bu yangınların vereceği zararların o anda, o ortamda bulunan açık ocak, açık ateş sayısına bağlı olarak değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Kılıç “En büyük korkumuz beklenen İstanbul depreminin kış aylarında gerçekleşmesi” dedi.

Kışın tehlike artar

[Haber görseli]Prof. Dr. Kılıç “Deprem olduğu sırada açık ocak sayısı fazlaysa, deprem sonrası yangınların görülme oranı büyük ölçüde artıyor. Özellikle yemek zamanı olan sabah ve akşam saatlerinde yaşanan depremler bu anlamda büyük risk yaratıyor. Muhtemel İstanbul depremi sobaların, kombilerin yandığı, ocakların açık olduğu bir zamanda olursa çok sayıda yangına da sebep olacaktır. İstanbul’da kış aylarında, akşam saatlerinde bir depremin olduğunu varsayarsak, deprem sonrası meydana gelecek yangın sayısını yaklaşık 3 bin olarak öngörebiliriz” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yaşanan patlamaların en büyük nedeninin gaz olduğuna dikkat çeken Kılıç “Genellikle doğalgaz kullanılan yerlerde, deprem sonrası boruların kırılmasıyla ortaya çıkan gaz, ortamdaki açık ateşle veya kıvılcımla karşılaşınca patlamalar meydana geliyor. Deprem esnasında, her ne kadar doğalgaz akışı ana vanadan kapansa da, doğalgaz borularının içerisinde kalan gazlar risk oluşturuyor. Deprem durumunda borunun içerisinde kalan gazın tahliye edilmesini sağlayan, alev görmeyince gazı direkt olarak kesen sistemlerin kurulması gerekli” sözlerini kaydetti.

Güvenlik yok

Kılıç, Türkiye’deki yüksek binaların yüzde 95’inin depremde yangın güvenliği açısından uygun olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Binaların yüzde 95’i deprem sonrasında oluşabilecek yangınlara karşı güvenliği olmayan binalar. Uygun olan yüzde 5’lik kısım da son dönemde yapılmış binalar arasından çıkar. Binaların ve tesisatların eski, binaların sık, insanların fazla, yolların dar, yanıcı maddelerin fazla olduğu bölgeler yangın açısından en riskli bölgeler. Bu bölgelerde bir de şiddetli deprem yaşanırsa yangın riski daha da artar.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'u depremde bekleyen en büyük tehlike Sonraki Haber >>

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:01