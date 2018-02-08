Samanyolu Haber /Gündem / İstanbullular faturalarını ödeyemiyor: 580 bin evin suyu, 493 binin de doğalgazı kesik /08 Şubat 2018 10:20

İstanbullular faturalarını ödeyemiyor: 580 bin evin suyu, 493 binin de doğalgazı kesik

İstanbul’da 580 bin evin suyu, 493 bin evinse doğalgazı borcundan dolayı kesildi... Bu rakamları bizzat Başbakan Yıldırım açıkladı

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İstanbul’da 580 bin evin suyunun, 493 bin evinse doğalgazının kesildiğini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi: “Milyonlarca vatandaşın asgari ücretle çalıştığı ve açlık sınırının altında yaşadığı bir ülkede, vatandaşın en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmasını nasıl açıklıyorsunuz?”

Gaz ve su kesintilerine ilişkin “Vatandaş perişan” diyen CHP’li Tekin, hükümete şöyle seslendi: “Hükümetiniz tarafından doğalgazdan suya, akaryakıttan ulaşıma, ekmekten vergilere kadar birçok alanda yapmış olduğunuz zamlar neticesinde çaresiz kalan vatandaş, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. 2017 yılında borcunu ödeyemeyen binlerce insanın gazı ve suyunun kesildiği, bu vatandaşlarımızın büyük mağduriyetler yaşadığı ifade ediliyor. İstanbul gibi bir metropolde gaz ve su kesintileriyle insanlarımızın mağdur edilmesi bir skandaldır.”


Her geçen gün faturasını ödeyemeyen yurttaş sayısının arttığına dikkat çeken Tekin, her ay enflasyon oranında zam yapılmasını Sayıştay’ın hukuka aykırı bulduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Ama beyefendilerin hukuk anlayışı paradan ibaret olduğu için Sayıştay’ın uyarısı onlar için bir anlam ifade etmiyor.” 

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