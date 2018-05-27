Samanyolu Haber /Ekonomi / İstanbullu kirasını ödeyemiyor /27 Mayıs 2018 12:14

İstanbullu kirasını ödeyemiyor

Kirasını ödemeyen kiracıların bulunduğu şehirlerin başında İstanbul'un geldiği açıklandı.

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Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortası, Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başlanalı 1 yıl olurken, geçen sürede kirasını ödemeyen kiracıların bulunduğu şehirlerin başında İstanbul geldi.

Birgün'ün haberine göre, Kuzey Sigorta Genel Müdürü Derya Gülgeç, hasar taleplerinin önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğine dikkati çekerek, "Bize gelen hasar taleplerinde İstanbul yüzde 79 ile kirasını ödemeyen kiracıların olduğu şehir olarak başı çekiyor. Diğer taraftan Anadolu'da kirasını ödemeyen kiracı yüzde 1-2 seviyesinde" dedi.

Gülgeç, kira kaybını önleyen bu sigortanın, mülk sahipleri gibi kiralama işlemlerine aracılık eden emlak ofislerinin de yoğun olarak ilgisini çektiğini belirterek, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de 400'den fazla emlak ofisinde ürünlerinin tanıtıldığını ifade etti.
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