Samanyolu Haber /Gündem / İstanbulkart artık sadece toplu taşımada kullanılmayacak /31 Mayıs 2019 22:37

İstanbulkart artık sadece toplu taşımada kullanılmayacak

İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart için yeni bir uygulama alanı daha geliyor.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Belbim AŞ ve Migros Tic. AŞ arasında imzalanan protokol ile İstanbulkart market alışverişlerinde geçerli olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belbim AŞ ile Migros AŞ arasında 10 Ocak'ta imzalanan iş birliğiyle uygulamaya geçen proje ile İstanbulkart'ın şehir yaşam kartına dönüşüm vizyonu doğrultusunda yeni bir adım daha atıldı.
 
Protokol kapsamında, İstanbul'daki tüm Migros, Migros Jet, 5M ve Macrocenter mağazalarından banka hesap kartı, kredi kartı veya nakit ile herhangi bir ek bedel ödemeksizin İstanbulkart satın alma ve TL yükleme işlemleri yapılabilecek.

Migros mağazalarında 300 liraya kadar olan alışverişler İstanbulkart ile ödenebilirken, mağazalarda kaydettirilen İstanbulkartlar'la yapılan alışverişlerden puan kazanılabilecek. Kazanılan puanlar kartın geçtiği tüm İstanbulkart harcama noktalarında (toplu ulaşım, İBB Sosyal Tesisleri, Beltur kafeleri, yiyecek içecek otomatları, İspark otoparkları, bisiklet kiralama, iTaksi vb.) kullanılabilecek. 

Hali hazırdaki Money Club üyeleri kartlarını İstanbulkartları ile eşleştirerek, Money kart yerine İstanbulkart kullanabilecek.
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