Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki Suriyeli göçmenlere yönelik ilk adım: Kaydı olmayanlara bir ay süre /22 Temmuz 2019 15:35

İstanbul'daki Suriyeli göçmenlere yönelik ilk adım: Kaydı olmayanlara bir ay süre

İstanbul Valiliği, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verdi.

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'Düzensiz Göçle Mücadele' başlıklı basın açıklamasında İstanbul Valiliği, belirtilen sürede geri dönmediği tespit edilenlerin, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerini bildirdi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edildiğinin belirtildiği valilik açıklamasında, "Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır." denildi.

"20 Ağustos'a kadar süre verilmiştir"

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir. İlimizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların; yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla Pasaport Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri gereğince kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde göstermek üzere pasaport ve/veya Geçici Koruma Kimlik Belgelerini yanlarında bulundurmalarını önemle rica ediyoruz.

"Düzensiz göçle mücadele kesintisiz sürecek"

"İlimiz otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında, “YOL İZİN BELGESİ” kontrolleri sürekli olarak yapılacak, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirler, kayıtlı olduğu illere geri gönderilecektir" ifadelerinin yer aldığı valilik açıklamasında, "ilimizde ikamet izinli 522.381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547.479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1.069.860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır. Valiliğimiz koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmaları, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda kesintisiz devam edecektir." uyarısında bulunuldu.
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