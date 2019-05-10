İstanbul'daki 'iptal' YSK'nın diğer iki kararıyla çelişiyor

YSK Mardin Yeşilli’de SP’nin sandık kurullarına itirazını 2 Mart 2019’dan önce, yasal süre içinde yapmasına rağmen, memur olmayan 7 sandık görevlisini dikkate almadan reddederken, Mustafa Kemal Paşa’da İYİ Parti'nin memur olmayan sandık görevlilerine itirazını yasal süre olan 2 Mart’tan sonra yaptığı gerekçesiyle reddetmişti.





Yeşilli'de 3 parti itiraz etti





YSK, Ak Parti adayının 127 oy farkıyla kazandığı Yeşilli’de üstelik seçim öncesinde 3 partinin yaptığı “memur olmayan ve aday yakını sandık görevlileri var” itirazını reddetti.





İstanbul'da aynı gerekçeyle mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, YSK'ya aynı gerekçeyle olağanüstü itirazı reddedilen isim ise SP Mardin İl Başkanı Mehmet İmamoğlu.





Bursa'nın Mustafa Kemal ilçesinde de memur sıfatı taşımayan 5 sandık kurulu başkanına yapılan itiraz YSK tarafından reddedilmişti. YSK sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların, seçim takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebi oybirliğiyle geri çevirmişti..





Kamu görevlisi olma şartı var





Mardin’in Yeşilli ilçesindeki sandık kurullarına ilk itirazı Saadet Partisi (SP) ilçe yetkilisi Faysal Hekimoğlu 22 Şubat 2019 tarihinde ilçe seçim kuruluna yaptı. SP'li Hekimoğlu itiraz başvurusunda 139 sayılı Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelgeye göre sandık kurulu üyelerinin “kamu görevlisi olması” şartını hatırlattı.





Hekimoğlu, sandık kurulu başkanları Zeynettin Alp, İnan Sayhan, Alattin Tarhan, Bedih Tanış, İbrahim Sayhan, Erdal Özkoç ve Nevim Akgün’ün İŞKUR’da ve belediyeye bağlı bir taşeron şirkette, 657 sayılı memuriyete dair kanuna tabi olmaksızın çalıştıklarını, kamu görevlisi niteliği taşımadıklarını vurguladı.





Başvuruda Zekeriya Demir, Ahmet Demir ve Mevlüt Demir’in ise AK Parti Yeşilli Belediye Başkan adayı Hayrettin Demir’in akrabaları oldukları, bunun tarafsızlık ilkesini zedeleyeceği vurgulanarak kurul üyeliklerinin iptali, yeni üyelerin belirlenmesi talep edildi.





YSK kamu görevlisi olmayan isimlere değinmeden reddetti





CHP Yeşilli ilçe başkanı, İYİ Parti Artuklu ilçe başkanı ve Yeşilli belediye başkan adayı da aynı gerekçelerle adı geçen 7'si memur olmayan, 3'ü memur fakat aday akrabası 10 ismin sandık kurulu üyeliklerinin iptalini ve yerlerine yeni isimlerin atanmasını istediler. Yeşilli İlçe Seçim Kurulu 28 Şubat 2019 tarihinde bütün itirazları birlikte görüşerek hepsinin kamu görevlisi olduğu gerekçesiyle itirazları reddetti. İlçe Seçim Kurulu’nun ret kararı üzerine aynı isimler İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.





Mardin İl Seçim Kurulu 1 Mart tarihinde “verilen kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, yapılan itirazın yerinde olmadığı” gerekçesiyle itirazları ikinci kez ve kesin olarak reddetti. Mardin SP İl Başkanı Mehmet İmamoğlu son olarak YSK’ya aynı gerekçelerle olağanüstü başvuru yoluyla itirazda bulundu. YSK bu kez 31 Mart seçimlerinden sonra, 17 Nisan 2019 tarihinde “ileri sürülen hususların seçim sonucuna müessir haller olarak değerlendirilemeyeceği” gerekçesiyle olağanüstü itirazı da reddetti.





Başvurucular YSK’nın sadece kazanan adayla akraba ilişkisi olan 3 ismi karara yazdığını, diğer kamu görevlisi olmayan isimler üzerinden hiçbir araştırma yapmadan, kağıt üzerinde karar verdiğini savunuyorlar. Yeşilli belediye seçimlerinde, toplam 32 sandıkta oy kullanılmış, AK Parti adayı SP’li adayın önünde 127 oy farkla seçimi kazanmıştı. AK Parti adayı 3 bin 503, SP adayı Enver Sağlam 3 bin 376 oy almıştı.





YSK, Mustafa Kemal Paşa kararıyla da kendine ters düştü





İYİ Parti 20 Nisan 2019'da, Bursa Mustafakemalpaşa’da YSK’ya başvurarak 5 sandıkta kurul başkanlarının belediyede müdür olduğu, kamu görevlisi sıfatı taşımadıkları için tam kanunsuzluk gerekçesiyle seçimin iptalini istemişti. YSK, sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların, seçim takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebi oybirliğiyle reddetmişti.





(Ali Dağlar - The Independentturkish)



