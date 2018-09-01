İstanbul'daki fiyat artışları enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağını gösterdi

İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 2,23, toptan fiyatlarda yüzde 3,80 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 artış yaşandı.





AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM, EV EŞYASI VE KONUTTA





Perakende fiyatlar, Ağustos ayında bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 10,81, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,58, konut harcamalarında yüzde 4,21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,05, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,49, gıda harcamalarında yüzde 0,71 artış gösterirken, giyim harcamalarında yüzde 3,63 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.





Ağustos 2018’de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 25,52, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,94, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5,63, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,34, mensucat grubunda yüzde 2,37, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,14 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda maddeleri grubunda ise yüzde 0,98 azalış gerçekleşti.





AĞUSTOS ENFLASYONU PAZARTESİ AÇIKLANACAK





İstanbul fiyat artışları, Pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamları için ön gösterge niteliği taşıyor. Temmuz ayında yüzde 15,85 olan tüketici fiyatları artışının, Ağustos ayında yüzde 20'yi aşması bekleniyor. Üretici fiyatlarında ise Temmuz'da yüzde 25 civarında olan artışın, Ağustos'tan yüzde 30'a yaklaşılacağı tahmin ediliyor.