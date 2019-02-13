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İstanbul'da yine yıkım tehlikesi: Bina boşaltıldı
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İstanbul'da yine yıkım tehlikesi: Bina boşaltıldı
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13 Şubat 2019 12:10
İstanbul'da yine yıkım tehlikesi: Bina boşaltıldı
İstanbul'da yıkım tehlikesine karşı Bahçelievler'de 7 katlı bir bina boşaltıldı.
SHABER3.COM
İstanbul Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
Önceki gün Şişli'de de benzer bir risk nedeniyle 4 bina boşaltılmıştı.
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