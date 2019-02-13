Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yine yıkım tehlikesi: Bina boşaltıldı /13 Şubat 2019 12:10

İstanbul'da yine yıkım tehlikesi: Bina boşaltıldı

İstanbul'da yıkım tehlikesine karşı Bahçelievler'de 7 katlı bir bina boşaltıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde 7 katlı bir bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Önceki gün Şişli'de de benzer bir risk nedeniyle 4 bina boşaltılmıştı.

 
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