İstanbul'da yaşamak daha da zorlaştı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Haziran 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,34 artış gösterdi.





İstanbul'da Haziran'da bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 1,27, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,4 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 12,15, toptan fiyatlarda da yüzde 16,34 yükseliş yaşandı.





PERAKENDE FİYATLAR HIZLI ARTIYOR





Perakende fiyatlar, Haziran'da bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,88, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,29, gıda harcamalarında yüzde 1,35, giyim harcamalarında yüzde 0,88, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,76, konut harcamalarında yüzde 0,16 arttı.





TOPTAN EŞYALARDA GIDA İLK SIRADA





Toptan fiyatlar ise Haziran 2018'de bir önceki aya göre, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,49, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,27, madenler grubunda yüzde 0,73, mensucat grubunda yüzde 0,02 yükselirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 15,73 geriledi.





ARTIŞIN SÜRMESİ BEKLENİYOR





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) fiyat endekslerindeki gelişmeler, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, petrol fiyatlarındaki artış gibi gelişmeler İstanbul fiyat endekslerindeki artışın Temmuz ayında da devam edeceğine işaret ediyor. TÜİK verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artış Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20'yi geçmişti. Yarın açıklanacak Haziran ayı verilerinde artışın daha da yüksek olması bekleniyor.





HAZİRAN AYINDA SOĞAN FİYATI YÜZDE 81.43 ARTTI





Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan soğan yüzde 81.43 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.





Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler aynı gruptan yüzde 45,67 ile sivri biber, yüzde 36,43 ile patates, yüzde 30,74 ile limon, sağlık ve kişisel bakım grubundan ise yüzde 21,65 ile makyaj malzemeleri oldu.