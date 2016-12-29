Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da vatandaşların üzerine ateş açıldı, ölü ve yaralılar var! /29 Aralık 2016 09:00

İstanbul'da vatandaşların üzerine ateş açıldı, ölü ve yaralılar var!

İstanbul Küçükçekmece Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bulunduğu seyir halindeki araçtan cadde üzerinde bulunan vatandaşlara ardından da bir tekel bayisine ateç açıldı. Cadde üzerinde açılan ateş sonucu ağır yaralanan F. D. (21) isimli genç hastanede hayatını kaybetti. Tekel bayisine açılan ateşte ise bir kişi hafif şekilde yaralandı.

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Küçükçekmece’de dehşet dolu dakikalar

Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Dün akşam saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde giden ve plakası öğrenilemeyen siyah bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan vatandaşların üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı.  Araç kaçarken, ne olduğunu anlamayan vatandaşlar ise etrafa dağıldı.

Bu sırada F. D. (21) isimli genç açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Araç aynı cadde üzerinde 400 metre ileride de bir tekel bayii önüne gelerek işyerine kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı. İşyerinde bulunan E. T. (37) hafif yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan F. D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan F. D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan E. T. tedavi altına alındı.

 
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