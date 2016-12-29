İstanbul'da vatandaşların üzerine ateş açıldı, ölü ve yaralılar var!

Küçükçekmece’de dehşet dolu dakikalar





Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Dün akşam saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde giden ve plakası öğrenilemeyen siyah bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan vatandaşların üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı. Araç kaçarken, ne olduğunu anlamayan vatandaşlar ise etrafa dağıldı.







Bu sırada F. D. (21) isimli genç açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Araç aynı cadde üzerinde 400 metre ileride de bir tekel bayii önüne gelerek işyerine kurşun yağdırdıktan sonra kayıplara karıştı. İşyerinde bulunan E. T. (37) hafif yaralandı.





HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ





Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan F. D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan F. D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan E. T. tedavi altına alındı.







