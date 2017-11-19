Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da üç meydanın adı değişti /19 Kasım 2017 11:17

İstanbul'da üç meydanın adı değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerindeki üç meydanın isimlerinin değiştirilmesine karar verdi.

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İstanbul'da Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilçelerindeki meydanların isimlerinin değiştirilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, teklifleri yerinde görerek isim değişikliğine karar verdi.

Karar doğrultusunda, Küçükçekmece'deki Halkalı Meydanı'na '15 Temmuz Şeref Meydanı', Ümraniye'deki Ümraniye Meydanı'na '15 Temmuz Şehitler Meydanı' ve Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami önündeki alana ise '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı' adı verildi.
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