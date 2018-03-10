Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da ÜBER silahlı saldırı /10 Mart 2018 20:29

İstanbul'da ÜBER silahlı saldırı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde akşam saatlerinde yolcu almaya giden bir UBER aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

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UBER araçlarına yönelik saldırılara kurşunlama da eklendi. Akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yolcu almaya giden bir UBER aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

4 kurşun isabet eden araçta, yolcu olmaması büyük bir şanstı. Kurşunlardan biri boş yolcu koltuğuna isabet etti. Saldırının ardından aracın sürücüsü Yunus Emre, büyük korku yaşadı. Aracıyla birlikte Küçükçekmece Emniyete Müdürlüğüne gelerek olayla ilgili polise bilgi verdi. Polis ekipleri emniyet otoparkına çekilen araçta inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ile asayiş ekipleri UBER sürücüsünün ifadesi doğrultusunda saldırının gerçekleştiği noktaya giderek saldırının failinin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.
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