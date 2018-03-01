Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da sürücülerin gişelerde nakit çilesi /01 Mart 2018 15:52

İstanbul'da sürücülerin gişelerde nakit çilesi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda gişelerde yer alan ‘nakit geçiş’ sistemleri sürücüleri isyan ettirdi. OGS ve HGS olmasına rağmen nakit geçişin de aynı gişelerde olmasının trafik sıkışıklığı meydana getirdiğini belirten sürücüler yetkililerin OGS ve HGS geçişleri için ayrı gişeler yapması için çağrıda bulundu.

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YAKLAŞIK 2 yıl önce devreye giren Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki gişeler sürücüleri isyan ettirdi. 

sistemleri olmasına rağmen nakit ödemeler için de her gişede bariyer yer alması nedeniyle gişelerde trafik sıkışıkları meydana gelmeye başladı. Ücretlerin yüksek olması, TEM ve E5’e göre şehir içine uzak olması gibi nedenler çok fazla tercih edilmeyen yollarda trafik sıkışıklığı yaşanmazken, özellikle iş çıkışı ve işe gidiş saatlerinde gişelerde yaşanan uzun bekleme süreleri sürücülerin tepkisine yol açtı.

1.5 SAAT BEKLEDİK

Daha önce de ağır vasıta şoförleri yaşanan duruma isyan etmiş, “1.5 saattir burada bekliyoruz. Gelirken giderken sürekli para yazıyor. Nakit gişeler yapılmış. Nasıl yapmışlar neden böyle yapmışlar onu da anlamıyorum. Biz burada sefer atıp para kazanmaya çalışıyoruz, nasıl kazanacağız bilmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bir başka kamyon şoförü de günlük 5 sefer yapması gerektiğini belirterek şunları söylemişti: “Öğle saatlerine geldik henüz üçüncü seferimi yapmaya çalışıyorum. Herkesin HGS’si var. Ya gişeler kaldırılacak ya da otomatiğe çevirmeleri gerekir.”

ÜCRETLER DEĞİŞİYOR

Bir otobüs ya da kamyon Pendik’ten Kuzey Çevre Yolu’na giriş yapar ve YSS’den geçtikten sonra İstoç OSB’den çıkış yaparsa ödediği ücret 90.25 TL ile 156.2 TL arasında değişiklik gösteriyor. Köprü ve otobanlarda alınan ücretler aracın aks sayısına göre değişiklik gösterebiliyor. Otomobillerin ödediği ücret ise 33 liradan başlıyor.
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