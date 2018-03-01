İstanbul'da sürücülerin gişelerde nakit çilesi

YAKLAŞIK 2 yıl önce devreye giren Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki gişeler sürücüleri isyan ettirdi.





sistemleri olmasına rağmen nakit ödemeler için de her gişede bariyer yer alması nedeniyle gişelerde trafik sıkışıkları meydana gelmeye başladı. Ücretlerin yüksek olması, TEM ve E5’e göre şehir içine uzak olması gibi nedenler çok fazla tercih edilmeyen yollarda trafik sıkışıklığı yaşanmazken, özellikle iş çıkışı ve işe gidiş saatlerinde gişelerde yaşanan uzun bekleme süreleri sürücülerin tepkisine yol açtı.





1.5 SAAT BEKLEDİK





Daha önce de ağır vasıta şoförleri yaşanan duruma isyan etmiş, “1.5 saattir burada bekliyoruz. Gelirken giderken sürekli para yazıyor. Nakit gişeler yapılmış. Nasıl yapmışlar neden böyle yapmışlar onu da anlamıyorum. Biz burada sefer atıp para kazanmaya çalışıyoruz, nasıl kazanacağız bilmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bir başka kamyon şoförü de günlük 5 sefer yapması gerektiğini belirterek şunları söylemişti: “Öğle saatlerine geldik henüz üçüncü seferimi yapmaya çalışıyorum. Herkesin HGS’si var. Ya gişeler kaldırılacak ya da otomatiğe çevirmeleri gerekir.”