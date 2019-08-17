İstanbul'da sürpriz buluşma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, halen Edirne’de tutuklu bulunan Halkları Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile buluştu.





BAŞAK DEMİRTAŞ İÇİN PASTA KESİLDİ





Ev sahipliğini Selvi Kılıçdaroğlu yaptı. Buluşmada, Başak Demirtaş’a, Selahattin Demirtaş’ın kız kardeşi avukat Aygül Demirtaş da eşlik etti.







Buluşmada Başak Demirtaş’ın önceki günlerdeki doğum günü sebebiyle pasta da kesildi. İmamoğlu, Başak Demirtaş’a bir fular hediye etti.





Selvi Kılıçdaroğlu (soldan 2'nci) ve Dilek İmamoğlu (soldan 3'üncü), halen Edirne’de tutuklu bulunan Halkları Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı (soldan 1'inci) ağırladı.

Ev sahipliğini Selvi Kılıçdaroğlu yaptı. Buluşmada, Başak Demirtaş’a, Selahattin Demirtaş’ın kız kardeşi avukat Aygül Demirtaş da eşlik etti.

"BİZ KADINLAR BİRBİRİMİZİ İYİ ANLARIZ"





Demirtaş, buluşmayı çok anlamlı ve önemli bulduğunu kaydetti ve şunları dile getirdi: “Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Ama haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum."





İmamoğlu, "Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların yaşanılan bu zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım’a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum.” dedi.





"SELAHATTİN BEY’İ İNSAN OLARAK SEVİYORUM"





Ev sahibi Selvi Kılıçdaroğlu ise, “Bir arada oluşumuz önemli. derin bir kutuplaşma var, bunun giderilmesi için daha fazla gayret sarf etmek gerekli. Selahattin (Demirtaş) Bey’i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hep yüreğimiz kendisiyle.” diye konuştu.