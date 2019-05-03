Kamuoyunun gözlerini YSK'ya çevirdiği süreçte Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bir kaynağının ifadelerini aktardı. Buna göre, "İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hâkimler tayin edilme endişesi yaşamaya başladı."





Zeyrek "Yaz kararnamesi endişesi mi?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:





...Bir yargı mensubu ilginç bir detay paylaştı. Seçim kurullarında hakimlerin bulunduğuna, başkanlığı da en kıdemli olanın yaptığına dikkat çeken kaynağım, İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimlerin tayin edilme endişesi yaşamaya başladığını söyledi.





Yargı camiasındaki atamaları takip eden bir Ankara gazetecisi olarak onlara özel bir kararname çıkmayacağını düşünüyorum. Ancak, biraz soruşturunca, kaygının Haziran ayında gündeme gelecek yaz kararnamesi ile ilgili olduğunu öğrendim. YSK İstanbul seçimini iptal etse de etmese de Hakimler Savcılar Kurulu'nun açıklayacağı yaz kararnamesinde İstanbul'daki seçim kurulu üyesi hakimlerin durumuna detaylıca bakmakta yarar olacak.