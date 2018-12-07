Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da rüşvetçi polis memurlarına operasyon /07 Aralık 2018 15:38

İstanbul'da rüşvetçi polis memurlarına operasyon

İstanbul'da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli iki kardeşi para karşılığında serbest bırakan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde görevli iki polis memuru gözaltına alındı.'Rüşvetçi' polislere üst katlarında mesai yapan arkadaşları kelepçe taktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakılan şüpheli kardeşlerle birlikte 3 kişi aranıyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli G.Y. (44) ve M.D. (45) isimli iki polis memuru 1 Kasım günü hakkında “8 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası” bulunan S.Ç. ve G.Ç. isimli iki kardeşi Beylikdüzü'nde yakaladı.

ÖNCE BEYLİKDÜZÜ ARDINDAN BAKIRKÖY’DE GÖZALTI YAPTILAR!
Şüpheli kardeşlerden yüklü miktarda para aldıkları iddia edilen polis memurları şüphelileri serbest bıraktı. Olayın ardından 19 Kasım günü polis memurları şüpheli iki kardeşi bu kez de Bakırköy'de bir otelde yakaladı. Polis memurları şüpheli kardeşlerden yine yüksek miktarda para alarak serbest bıraktı.

BANKA HESAPLARINDAN ANLAŞILDI

Polis memurlarının hesaplarında anlık para artışı tespit edilmesi Asayiş Şube Müdürlüğü Memur Suçları dedektiflerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalar sonucu polis memurlarının rüşvet aldıkları belirlendi.

ALT KATA OPERASYON YAPTILAR!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verilmesi üzerine Memur Suçları dedektifleri bir alt katlarında bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne inerek şüpheli iki polisi gözaltına aldı. Şüpheli polisler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili 3 kişi ve şüpheli kardeşler ise aranıyor.
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