İstanbul'da panzerler eşliğinde havalimanı inşaatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli 2014 yılında atılan İstanbul'un üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçiler, geçen hafta kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek eylem başlattı. Her şey, işçilerin şantiye alanına gitmek için servis beklerken yağmur altında dakikalarca beklemek zorunda kalmasıyla başladı.





Eylemlerin başlamasına neden olan servis sorunu, işçilerin canına tak etmiş. Bardağı taşıran son damla, eylemlerin başladığı 13 Eylül'de yaşanmış. Babası gibi havaalimanı inşaatında çalışan 26 yaşındaki M., o gün yaşananları şöyle anlatıyor: "Zorunlu mesai çıkışı servislere yöneldik. Yağmur yağıyordu, epey ıslandık. Dakikalar sonra tek servis gelince herkes ona binmeye çalıştı. Cuma sabahı da aynı durum tekrarlanınca eylem başladı.”





"Burası ormanlık alan, haşere çok”





Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, barınma, yemek ve ulaşım sorunlarından şikâyetçi… Barınma konusunda oldukça dertli olan M., insani koşullarda çalışmak istediklerini söylüyor: "Ufacık yere çift katlı iki ranza koymaya çalışıyorlar. Sekiz kişi bazen aynı koğuşta kalıyor. Burası ormanlık alan, haşere çok. İş çıkışımızda, 'Siz çıkın, ilaçlayalım' diyorlar. Çıkarsam nerede kalacağım? Gurbetçiyim ben.”





Eylem başlatan işçilerin hazırladığı 15 maddelik listede, servis ve yemekhanede yaşanan sıkıntıların giderilmesi, temizlik sorunun çözülmesi, maaşların düzenli ödenmesi ve ölümlerin engellenmesi için önlem alınması gibi talepler yer alıyor. Servis sırası gibi yemek sırası beklediklerini söyleyen M., yemekhanelerde yaklaşık 45 dakika kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.





"Hasta olmamıza da izin yok”





İşçi M., servis sorunu nedeniyle işçilerin sıklıkla hastalandıklarını ancak üç günden az olan hastane raporlarının yetkililer tarafından "ciddiye alınmadığını” söylüyor. "Rapor bir ya da iki gün olduğunda yevmiyeden keseceklerini söylüyorlar. Hasta olmamıza da izin yok” diyor. M., izinli oldukları günlerde de çalışmak zorunda kaldıklarını anlatarak ihmal edilen iş güvenliğine dikkati çekiyor:





"İşe girdiğim günlerde üç işçi kablodan zehirlendi. Kablonun üzerine fare kemirmesin diye zehir atmışlar ama kimse ‘Çıplak elle çekmeyin' demiyor.”