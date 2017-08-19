Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da önce patlama sonra yangın! /19 Ağustos 2017 14:59

İstanbul'da önce patlama sonra yangın!

İstanbul Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. İlk belirlemeler göre 1 kişi öldü, 10 kişide yaralandı.

SHABER3.COM

Bayrampaşa’da yangın: Bir ölü, 10 yaralı…

Bayrampaşa  Maltepe Mahallesi’nde bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi’ndeki kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı.

Yoğun duman nedeniyle 4 katlı sitede çok sayıda kişi mahsur kaldı.  Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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