Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Kar alarmı /26 Ocak 2017 10:19

İstanbul'da Kar alarmı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da Kar alarmı

Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağış yerini kara bıraktı. Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşerek eksi değerleri bulması bekleniyor. İstanbul genelinde bugün, yarın ve cumartesi günleri de aralıklarla sürmesi beklenen yağışla, kar kalınlığı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir seviyeye ulaşacak.

KUZEY EGE’DE FIRTINA

Kuzey Ege’de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle dün sabah seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de bazı seferlerini yapamadı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da ise pazar gününe kadar kar yağışının devam edeceği belirtilerek, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Erzurum’da kar yağışı nedeniyle dün uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Iğdır’da etkili olan yoğun sis sebebiyle de tüm uçak seferleri iptal edildi.
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