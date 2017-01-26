İstanbul'da Kar alarmı

KUZEY EGE’DE FIRTINA





Kuzey Ege’de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle dün sabah seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de bazı seferlerini yapamadı. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da ise pazar gününe kadar kar yağışının devam edeceği belirtilerek, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Erzurum’da kar yağışı nedeniyle dün uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Iğdır’da etkili olan yoğun sis sebebiyle de tüm uçak seferleri iptal edildi.