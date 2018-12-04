Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da iki özel hastane borç nedeniyle kapandı /04 Aralık 2018 16:07

İstanbul'da iki özel hastane borç nedeniyle kapandı

İstanbul'da iki özel hastane borçları nedeniyle kapandı. Uzun süredir maaşlarını alamayan çalışanlar zor durumda kalırken, tıbbi cihazlara icra yoluyla el konuldu.

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İkitelli ve Sancaktepe’de bulunan iki özel hastane sessiz sedasız kapandı. Borçları nedeniyle kapandığı öğrenilen hastanelerin çalışanları mağdur olduklarını belirterek hukuki yollara başvurdu. Hastanelerin tabelaları duruyor ancak içleri boş.

Sancaktepe Sarıgazi’de bulunan özel bir hastane iddiaya göre çalışanlarının uzun süre maaşlarını ödemedi. Alacaklarını alamayan hastane personelinin birçoğu hukuki yollara başvurdu. Alacaklı firmalar da haciz yoluna gitti. Hastanede bulunan tıbbı cihazlara icra yoluyla el konuldu. Hastanenin kapanmasından çevrede bulunan medikal, optik ve eczaneler de olumsuz etkilendi. Bir medikal işletmecisi,  “Biz burada yatırımlarımızı hastanenin varoluş şekline göre yaptığımız için durumdan fazlasıyla etkilendik. Yeni bir hastanenin gelmesini temenni ediyoruz” dedi.


Hastanenin çevresinde bulunan bir eczane sahibi ise “Doktorlar da aynı sıkıntıyı yaşadılar, onlar da ayrılmak zorunda kaldılar. İçerde tıbbi cihaz diye bir şey kalmadı. Hepsi hacizlik olduğu için her gün tüm cihazlar adliye çalışanlarıyla birlikte toplatıldı” diye konuştu.

19 YILLIK HASTANEYDİ

İkitelli’deki 19 yıldır faaliyet gösteren özel hastanede  kapısına  kilit vurdu.

Çalışanların verdiği bilgilere göre hastanedeki sıkıntılar 6 ay önce doktorların maaşlarının ödenmemesiyle başladı.  Maddi sıkıntı zaman içinde daha da büyüdü. 3 ay önce çalışanlar da maaşlarını alamamaya başladı. Ve hastane hizmete kapandı. Yatan hastalarla, yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar 1-2 gün içerisinde diğer hastanelere nakledildi.
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