Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da helikopter sokağa düştü /26 Kasım 2018 11:38

İstanbul'da helikopter sokağa düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü.Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

İstanbul'da evlerin arasına askeri helikopter düştü

Sancaktepe'de askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı askerin vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldüğü bildirildi.Sokakta kimsenin olmaması nedeniyle olayda siviller zarar görmediği ifade edildi.
Edinilen bilgilere göre UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahalle arasında düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Kazada yaralanan bir asker hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem kazayla ilgili şunları söyledi:

Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var.

İSTANBUL VALİSİ: BİLİNMEYEN SEBEPTEN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM UÇUŞU İÇİN HAVALANMIŞTI

Sancaktepe'de düşen UH-1 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandıra'dan saat 10:32'de havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

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