İstanbul'da hayat artık tek bir yağmurla felç oluyor

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve rüzgar sebebiyle vapur seferleri durdu, yollarda mahsur kalanlar otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek korunmaya çalıştı.

TAKSİM TÜNELİ'Nİ SU BASTI

Yağışla birlikte Taksim Tüneli'ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

?İDO SEFERLERİ İPTAL





Yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.







