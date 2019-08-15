İstanbul'da Halde tepki çeken görüntüler: Domatesleri çöpe attılar

İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre pazarcılar, tarladan alınmış nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyata satılamayan domatesleri kasa kasa çöpe döktü.

"ÜRETİCİYE VE HALKA İHANET EDİYORSUNUZ"

Tayfun Kaya isimli kullanıcının paylaştığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı, fiyatları yükseltmek için domateslerin çöpe atıldığını söyleyerek "Üreticiye ve halka ihanet ediyorsunuz." yorumunda bulundu.

"BUNLAR ÇÜRÜK DOMATESLER, ÜCRETSİZ DAĞITILMAZ"

Öte yandan bir kullanıcı, "Bunlar kalan çürük, ezik çatlak değersiz domatesler... Ne hayır yapmaya gelir ne ücretsiz dağıtmaya. Ne salça yapmaya... Pazara getirilirken kırılmış, çatlamış yumurta gibidirler. Beklersin aksama kadar satılsın diye... Sonra atılır. Her halde, her gün vardır böyle durumlar." şeklinde yorum yaptı.





Türkiye'de üretilen 50 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ı üretim, dağıtım ve tüketim zincirinde kaybediliyor.

