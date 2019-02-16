Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da fark kapandıkça AKP'de sinirler geriliyor /16 Şubat 2019 18:13

İstanbul'da fark kapandıkça AKP'de sinirler geriliyor

Ahmet Takan: Konuşmalar Binali Yıldırım’ın kulağına geliyor ve onu çok rahatsız ediyor

SHABER3.COM

Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan AKP kulislerinden ilginç bilgiler aktardı 

Sarayda görev yapan bir arkadaşımla oturduk konuşuyoruz. Gündemimiz 31 Mart mahalli seçimleri. “İstanbul” deyince söz Binali Yıldırım’a geldi. Yapılan bazı anketlerde Binali Yıldırım ile  Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 2 buçuk puanakadar düştüğünü belirtti. 

Biraz daha kurcalayınca eski defterler açıldı, halen devam eden iç çekişmelerin İstanbul’daki seçim çalışmalarını olumsuz etkilediğini  kaydetti ve devam etti;

“Binali Yıldırım’ın kapıştığı o Bakanı sen biliyorsun. Hâlâ etrafına ‘merak etme Binali Yıldırım kazansa da İstanbul’u biz yöneteceğiz‘ diyor. Bunun bir yerde duyulmayacağını sanıyor ama öyle değil. Bu konuşmalar Binali Yıldırım’ın kulağına geliyor ve onu çok rahatsız ediyor.”
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