İstanbul'da enflasyon arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0.84 ve toptan fiyatlar yüzde 2.6 arttı.

Yıllık artış perakende fiyatlarda yüzde 10,81 ve toptan fiyatlarda yüzde 14.84 oldu.





Mayıs 2018'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 7.06, diğer harcamalar grubunda yüzde 3.14, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2.28, konut harcamalarında yüzde 1.57, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.39, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.61 artış izlendi.





KÜLTÜR, EĞİTİM VE EĞLENCE HARCAMALARI AZALDI





Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5.81, gıda harcamalarında yüzde 0.13 azalış gerçekleşti.

Mayıs 2018'de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 12.35, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.42, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.03, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1.88, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.80, mensucat grubunda yüzde 0.43 arttı. İşlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 0.25 azalış kaydedildi.