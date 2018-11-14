Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da elektrik borcu sebebiyle tarihi caminin elektriği kesildi /14 Kasım 2018 20:39

İstanbul'da elektrik borcu sebebiyle tarihi caminin elektriği kesildi

İstanbul'daki Yavuz Selim Cami'nin ısıtma giderlerinden doğan borcu nedeniyle elektriği kesildi. Aboneliğini de iptal edilen caminin elektrik sayacı söküldü.

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Havuz medyasında yer alan habere göre İstanbul'un en büyük camilerinden biri olan Fatih'teki Yavuz Selim Cami'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik ekiplerince borcu nedeniyle elektriği kesilen caminin, aboneliğinin de iptal edildiğini öğrenildi. Cami görevlileri, camiyi ısıtamadıklarını ve cemaatin ciddi manada mağdur olduğunu vurguladı.
Camilerin bazı giderleri devlet ve belediyeler tarafından karşılanırken cami içinin ısıtılması konusunda ise farklı bir sayaç ve elektrik aboneliği gerekiyor ve ısınma giderleri cami bütçesinden karşılanıyor.

SAYAÇ VE KABLOLAR SÖKÜLDÜ

Birkaç aydır fatura ödenmeyen camiye gelen BEDAŞ görevlileri caminin elektriğini kesti ardından caminin elektrik aboneliğini de iptal ederek sayacı ve kabloları söktü.

YENİDEN ABONELİK PARASI İSTENDİ

Cami cemaatinin borcu ödemek istemesi üzerine ise Boğaziçi Elektrik'ten kendilerine yapılan açıklamada, aboneliklerinin iptal olduğu, bu nedenle yeniden para yatırarak abone olmaları gerektiği bilgisi verildi.
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