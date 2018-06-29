Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Dünya Pazarlama davasında karar /29 Haziran 2018 21:20

İstanbul'da Dünya Pazarlama davasında karar

15 Temmuz’dan sonra tutuklanan İstanbul’da Dünya Pazarlama AŞ ortaklarının da aralarında bulunduğu iş adamlarının davasında karar açıklandı.

SHABER3.COM

Dünya Pazarlama AŞ. eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 101 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında 1 ile 9 yıl arasında hapis cezaları verildi. 75 kişi beraat etti, 12 kişiyse tahliye oldu.

Yeni Asya’nın haberine göre, İstanbul’daki iş adamlarının Hizmet Hareketine finansman sağlayıp bağış topladıkları iddiasıyla Dünya Pazarlama AŞ. eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 16’sı tutuklu 101 kişinin yargılandığı davada, 8'inin “silahlı terör örgütüne üye olma”, 6'sının ise “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Tutuksuz 75 kişinin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu 12 kişinin de tahliyesine hükmetti.
 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıklar esas hakkındaki savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözlerini söyledi.

Suça karışmadıklarını belirten sanıklar beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu Fevzi Gürses, Mehmet Dai ve İbrahim Balcı’nın 9 yıl, Nureddin Gonca, Mustafa Güngör ve Mehmet Özdemir’in 7 yıl 6 ay, İhsan Topçu ile Mehmet Gürses’in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan ise tutuklu Mehmet Serhan Akın, Ahmet Karaoğlu, Vedat Oral ve Ayhan Genç’in 4 yıl 2 ay, Adem Sarıca’nın 1 yıl 13 ay, Fatih Avvuran’ın 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuksuz 75 kişinin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, 2’si tutuklu 12 kişinin dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

Kararın ardından tutuklu 12 kişinin tahliyesine, 4'ününse tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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