İstanbul'da 'denizden haç çıkarma' törenleri

Bu yıl yapılan ayin ve tören nedeniyle patrikhane ve çevresinde polis tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. İlk olarak sabah saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Kiriakos Lukakis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris de katılanlar arasındaydı.





YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ





Patrikhanenin içinde ve dışında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Patrikhanenin bulunduğu sokağın girişinde bekleyen polis, ayine gelenlere üst araması yaptı, çantaları tek tek aradı.





HALİÇ'TE DENİZ POLİSİ BEKLEDİ





Ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan Ortodoks cemaati mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Fener İskelesi'nde düzenlenen tören nedeniyle iskele ve çevresi bariyerlerle kapatıldı. Haliç'te Deniz Polisi beklerken iskeleye gelenler yine polis noktasından aranarak geçtiler.





İLK KEZ DENİZDEN HAÇ ÇIKARDI





Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknede bekleyen gençler, Haliç'in buz gibi sularına atladı. Bu yıl haçı çıkaran Yunanistan'dan gelen Nick Solis oldu. Spor salonunda kişisel eğitmenlik yapan Solis, İstanbul'da ikinci defa katıldığı törende ilk kez haçı çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Ankara'dan katılan Stefanos Aslanoğlu ise suyun soğukluğuna dikkat çekerek, "İlk anda soğuktu ama sonra alıştım. Şimdi ise hiç üşümüyorum. Vaftiz olduktan sonra katıldığım ilk tören olduğu için benim adıma önemliydi" diye konuştu.





YUNAN TV KANALI CANLI YAYINLADI





Öte yandan ayin ve tören Yunanistan devlet kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı.





Yeşilköy'de haç çıkarma töreni





HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü, Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.





Kiliseye sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde Yeşilköy İskelesi'ne doğru yürüdü. bHaç çıkarma töreni Metropolit Derkon Apostol tarafından yönetildi. Tören, Derkon'un haçı denize atmasıyla başladı. Daha sonra haçın atılmasını teknelerde bekleyenler denize atlarken, sudaki haça ilk ulaşan Yorgo Erkek oldu. Erkek, yaptığı açıklamada "Geçen sene çok kötü bir seneydi. Umarım bu sene ailem adına kendim adına ve ülkem adına iyi geçer" dedi.





Burgazada'da haç çıkarma töreni





BURGAZADA'da Ayios İoanis Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından denizden haç çıkarma töreni yapıldı.





Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Burgazada'daki Ayios İoanis Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Adalar Metropoliti Yakosov tarafından yönetilen ayine Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Ziyaretçiler kilisede mum yakıp dua etti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin sona ermesinden sonra ziyaretçilerle sahile inen Metropolit Yakosov okunan duaların ardından haçı denize attı. Bu anı bekleyen 9 kişi de Marmara Denizi'nin soğuk sularına atladı. Bu yıl haçı çıkaran Burgazada sakini 13 yaşındaki Andon Parizyanos oldu. Yakosov denize atlayanlara ucunda haç bulunan altın kolye hediye etti. Haç çıkarma töreni sırasında Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin önlem aldığı görüldü.