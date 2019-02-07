Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da çöken binada acı bilanço: 2 ölü, 7 yaralı /07 Şubat 2019 02:43

İstanbul'da çöken binada acı bilanço: 2 ölü, 7 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 katlı bir binanın çökmesine dair açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya iki vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı

SHABER3.COM

Çökmeyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya binadaki 3 katın kaçak olduğunu ve binanın girişindeki tekstil atölyesinin ruhsatının olmadığını açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

— Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bugün saat 15.59'da meydana gelen binanın çökmesi olayı arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

— Enkazdan şu ana kadar 1'i ağır olmak üzere 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 2 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir.

— Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor.

?Vali Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Sevincimiz böyle büyük bir enkazdan bu kadar kısa süre içerisinde olay yerine arama kurtarma ekiplerimiz, başta AFAD'ımız olmak üzere, itfaiyemiz, 112'miz ve STK'larımızdan arama kurtarma ekiplerimizle beraber, ki Jandarma Genel Komutanlığı'mızdan JÖAK da geldi, daha da güçlendik. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde bütün bir enkazı arama kurtarma noktasında tamamlamış olmak istiyoruz" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da çöken binada acı bilanço: 2 ölü, 7 yaralı Sonraki Haber >>

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:27:43