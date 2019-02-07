İstanbul'da çöken binada acı bilanço: 2 ölü, 7 yaralı

Çökmeyle ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya binadaki 3 katın kaçak olduğunu ve binanın girişindeki tekstil atölyesinin ruhsatının olmadığını açıkladı.







Vali Yerlikaya'nın Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:







— Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bugün saat 15.59'da meydana gelen binanın çökmesi olayı arama kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.





— Enkazdan şu ana kadar 1'i ağır olmak üzere 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 2 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir.





— Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor.





?Vali Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Sevincimiz böyle büyük bir enkazdan bu kadar kısa süre içerisinde olay yerine arama kurtarma ekiplerimiz, başta AFAD'ımız olmak üzere, itfaiyemiz, 112'miz ve STK'larımızdan arama kurtarma ekiplerimizle beraber, ki Jandarma Genel Komutanlığı'mızdan JÖAK da geldi, daha da güçlendik. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde bütün bir enkazı arama kurtarma noktasında tamamlamış olmak istiyoruz" dedi.





