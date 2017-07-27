Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı /27 Temmuz 2017 20:00

İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İstanbul'da çok şiddetli yağış ve dolu hayatı durdurdu. Kara ve deniz ulaşımı neredeyse durdu, bazı vapurlar denizin ortasında kaldı. Avrasya Tüneli ulaşıma kapatıldı. Atatürk Havalimanı'nda uçuşlarda güçlükle yapıldı.

İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu felaketi yaşandı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yüzünden ev ve araçların camları kırıldı. 



Şiddetli yağışla birlikte birçok ana caddeyi ve yolu sular bastı. 

Deniz ulaşımında aksaklıklar sürerken, bazı vapurlar denizin ortasında kaldı. Avrasya Tüneli ise trafiğe kapatıldı.

E-5'İ SU BASTI

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle E-5 karayolunu bir anda su bastı. Araçlar su basan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

TRAFİK DURDU

Sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 80'leri buldu.

PANGALTI MEZARLIĞININ DUVARI YIKILDI: BİR KİŞİ ALTINDA KALDI

Dolu yağışı sırasında Pangaltı Mezarlığı'nın duvarı yıkıldı. Araçlar ve yolda yürüyenler zarar gördü, altında kalan bir vatandaş güçlükle çıkarılıp hastaneye taşındı.



<< Önceki Haber İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Sonraki Haber >>

İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

'Şu an tepemize buz parçaları yağıyor'

'Şu an tepemize buz parçaları yağıyor'

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:14:05