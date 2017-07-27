İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu felaketi yaşandı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yüzünden ev ve araçların camları kırıldı.













Şiddetli yağışla birlikte birçok ana caddeyi ve yolu sular bastı.





Deniz ulaşımında aksaklıklar sürerken, bazı vapurlar denizin ortasında kaldı. Avrasya Tüneli ise trafiğe kapatıldı.

E-5'İ SU BASTI

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle E-5 karayolunu bir anda su bastı. Araçlar su basan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

TRAFİK DURDU

Sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 80'leri buldu.





PANGALTI MEZARLIĞININ DUVARI YIKILDI: BİR KİŞİ ALTINDA KALDI

Dolu yağışı sırasında Pangaltı Mezarlığı'nın duvarı yıkıldı. Araçlar ve yolda yürüyenler zarar gördü, altında kalan bir vatandaş güçlükle çıkarılıp hastaneye taşındı.









