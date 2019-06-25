Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da bu ağaç katliamı kimin için yapılıyor? /25 Haziran 2019 23:30

İstanbul'da bu ağaç katliamı kimin için yapılıyor?

Milli sporcu, dağcı, yazar ve Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) isimli sivil toplum kuruluşunun kurucusu Nasuh Mahruki, Göktürk Kemer Country'nin doğusundaki Devlet ormanında ağaç katliamı yapıldığını öne sürdü.

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Milli sporcu, dağcı, yazar ve Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) isimli sivil toplum kuruluşunun kurucusu Nasuh Mahruki, İstanbul’un Eyüp ilçesindeki Göktürk mahallesinde ağaç katliamı yapıldığını öne sürdü. Mahruki, daha sonra konu hakkındaki ayrıntıları medyaya havale ederek, bu tür bir uygulamayı ‘normal’ bulmadığını ifade etti.

Mahruki, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ‘ağaç katliamı’na ilişkin şunları yazdı: “Değerli Dostlar, ağaç katliamı ihbarı yapıyorum. Göktürk Kemer Country’nin doğusundaki Devlet ormanında 1 aydır günde 12 saat ağaç kesiliyor. Kesimi yapan taşeron firma gençleştirme yapıyoruz diyor ama aslında alan açıyorlar. İlk 2 foto 8 Haziran son 2 foto 22 Haziran’da çekildi.

Nasuh Mahruki’nin paylaşımı, bir çok yayında haber yapıldı. Mahruki, daha sonra şunları yazdı: “Değerli Dostlar, bu paylaşımım amacına ulaştı, hepimizin gözü, kulağı artık burada. Ben kendi adıma bunlar normaldir diyen yorumlara ikna olmadım. Konu artık medyanın da ilgisini çekti ve eminim onlar bu konuyu ilgilileriyle görüşüp detaylıca öğrenip kamuoyunu aydınlatacaklardır.”
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