İstanbul'da bir ay yaşamak için 1973 dolar gerekiyor

Medya takip kurumu Ajans Press'in, dünya genelindeki şehirlerde yaşayanların ‘ortalama kazançlarını ve satın alma gücünü' ortaya koyan araştırmalarını inceleyerek hazırladığı listede, finans şirketi UBS'nin "Fiyatlar ve Kazançlar" raporu ve medya yansımalarından derlediği bilgiler de kullanıldı. 77 farklı şehri baz alan rapor, her şehirdeki bağımsız yerel gözlemcilerin elde ettiği verilere dayandırıldı. Bunun yanı sıra, her şehrin kendi kültürü göz önünde tutulurken, 75 binden fazla veri noktası kullanılması dikkat çekti.







ZÜRİH 4 BİN 206 DOLAR HARCIYOR





Yapılan medya incelemesinde 2017'de hayat pahalılığını konu alan 1634 haber tespit edilirken, bu rakam 2018 içerisinde şimdiden 1924 haber sayısına ulaştı. Türkiye'nin 67. sırada yer aldığı raporda, İsviçre'nin başkenti Zürih pahalılık seviyesiyle birinci sıraya yerleşti. Zürih'i, Cenevre, Oslo ve Kopenhag gibi şehirler takip etti. Mısır'ın başkenti Kahire'nin son sırada yer bulduğu listenin referans aldığı şehir ‘New York' olurken, fiyatlar ise dolar bazında incelendi. Böylelikle, listenin başında yer alan Zürih'te bir aylık mal ve hizmet tüketimi için ‘4 bin 206' dolar harcandığı görülürken, Kahire'de söz konusu mal ve hizmetler için yalnızca ‘1272 dolar' harcandığı tespit edildi. İstanbul'da ise bu tutar '1973' dolar olarak belirlendi.





ŞEHİR TURU İÇİN 362 DOLAR





Verilerde genel fiyat sıralamalarının yanında, gıda, toplu taşıma, ev elektroniği ve giyim gibi harcamalar da ayrı ayrı verildi. Gıda konusunda 48'inci sıraya yerleşen İstanbul, ev elektroniği harcamasında 42, toplu taşıma harcamalarında ise 53. sırada yer aldı. İstanbul, kısa süreli şehir turu harcamalarında da 74. sırada yer alırken bir şehir turu için 362 dolarlık harcamanın yeterli olacağı bilgisine ulaşıldı.





sputnik