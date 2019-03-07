İstanbul'da baba vahşeti: 2'si oğlu 5 kişiyi öldürdü

İki oğluyla birlikte İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. 16 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıkmıştı.







'BACANAĞININ EVİNİ BASTI'





Şinasi Gürkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak kaçtı. Erdal Tiz hayatını kaybederken, bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.



Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kayıplara karıştı.





Saldırının öğrenilmesinin ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cesediyle karşılaştı.









2 kişinin Şinasi Gürkan tarafından öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evine Özel Harekat Timleri'yle baskın yaptı. İçeri giren polis ekipleri, Şinasi Gürkan'ın öz çocukları olan, 21 yaşındaki Göksal Gürkan ile 16 yaşındaki Gökmen Gürkan'ın da cesetleriyle karşılaştı. Göksal Gürkan'ın asker olduğu ve izne geldiği öğrenilirken, Şinasi Gürkan'ın Tahtakale Mahallesi'nde kardeşini öldürdükten sonra çocuklarını arayarak eve geçmelerini söylediği ileri sürüldü.





ŞİŞLİ'DE YAKALANDI





Şinasi Gürkan'ın 5 kişiyi vurduğunun ortaya çıkmasının ardından yakalanması için İstanbul genelinde gidebileceği adreslere operasyonlar düzenlendi.





Şinasi Gürkan işlediği cinayetlerin ardından kayıplara karıştı. Gürkan'ın kullandığı otomobil polis ekipleri tarafından uzun süre takip edildi. Şişli'ye kadar kaçan Şinasi Gürkan burada otomobili bırakarak yaya olarak kaçtı. Ancak saat 01.30 sıralarında polis ekipleri Gürkan'ı Şişli'de yakaladı.







EŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis ekipleri tarafından yakalanan Şinasi Gürkan, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 16 yıl önce iki kardeşini öldüren Gürkan'ın eşinin de yaklaşık iki yıl önce öldürüldüğü öğrenildi.

