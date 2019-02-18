Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 80 daireli apartman boşaltıldı /18 Şubat 2019 15:10

İstanbul'da 80 daireli apartman boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de 80 dairenin bulunduğu sitede boşaltılan daireler mühürlendi.

SHABER3.COM

İstanbul, Bahçelievler'de bulunan bir site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. 80 dairenin bulunduğu sitede boşaltılan daireler mühürlendi.

80 daire ve 12 dükkandan oluşan ve 61 yıl önce yapı ruhsatı verildiği öğrenilen binadaki dükkanlar ile boş daireler mühürlendi. Diğer dairelerin de şubat ayı sonuna kadar tahliye edileceği öğrenildi.

Apartmanın iskanının bulunduğu ve binaya 2000'de güçlendirme ruhsatı verildiği öğrenilirken, binanın 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı statüsünde olduğu için tahliyesine karar verildiği bildirildi. 
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