Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 74 kişiye gözaltı kararı /21 Mayıs 2019 14:48

İstanbul'da 74 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında 18 ilde 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul merkezli çoğu bilişim sektöründe çalışan 74 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı . Operasyon kapsamında 18 ilde 92 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı....
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