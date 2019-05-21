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İstanbul'da 74 kişiye gözaltı kararı
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İstanbul'da 74 kişiye gözaltı kararı
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21 Mayıs 2019 14:48
İstanbul'da 74 kişiye gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında 18 ilde 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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İstanbul merkezli çoğu bilişim sektöründe çalışan 74 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı . Operasyon kapsamında 18 ilde 92 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı....
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