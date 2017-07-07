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İstanbul'da 57 kişiye gözaltı kararı
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07 Temmuz 2017 10:17
İstanbul'da 57 kişiye gözaltı kararı
Hizmet Hareketi'ne yönelik kitlesel kırım, Bylock fişleme listeleriyle devam ediyor.
SHABER3.COM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, sabah saatlerinde 32 ilçede farklı adreslere polis operasyonları yapıldı. 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların farklı meslek gruplarından olduğu öğrenildi.
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