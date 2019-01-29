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İstanbul'da 51 polise gözaltı
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29 Ocak 2019 17:49
İstanbul'da 51 polise gözaltı
İstanbul merkezli operasyonda 51 polise yönelik gözaltı kararı çıkarıldı
SHABER3.COM
Telefon baz istasyonunda aynı anda sinyal vermek ve bazı gizli tanıkların ifadeleriyle cemaat üyesi olmak gibi suçlamaların getirildiği 51 Emniyet personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Polislerin çoğunun aktif görevde olduğu belirtiliyor.
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