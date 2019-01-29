Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 51 polise gözaltı /29 Ocak 2019 17:49

İstanbul'da 51 polise gözaltı

İstanbul merkezli operasyonda 51 polise yönelik gözaltı kararı çıkarıldı

SHABER3.COM

Telefon baz istasyonunda aynı anda sinyal vermek ve bazı gizli tanıkların ifadeleriyle cemaat üyesi olmak gibi suçlamaların getirildiği 51 Emniyet personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Polislerin çoğunun aktif görevde olduğu belirtiliyor.
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