İstanbul'da 51 polise gözaltı

Telefon baz istasyonunda aynı anda sinyal vermek ve bazı gizli tanıkların ifadeleriyle cemaat üyesi olmak gibi suçlamaların getirildiği 51 Emniyet personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Polislerin çoğunun aktif görevde olduğu belirtiliyor.