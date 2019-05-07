Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 31 bin oy alan DSP'den dengeleri değiştirecek hamle sinyali /07 Mayıs 2019 11:28

İstanbul'da 31 bin oy alan DSP'den dengeleri değiştirecek hamle sinyali

DSP'nin İstanbul adayı Muammer Aydın, YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki gösterdi.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal kararına DSP'nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul adayından da tepki geldi. DSP'nin Genel Başkan Yardımcısı da olan Muammer Aydın "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır." dedi.

Muammer Aydın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesine Twitter hesabından tepki gösterdi.
Aydın, 31 Mart seçiminde 30 bin 817 oy alırken şu mesajı paylaştı:

"DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır."

Seçim öncesi kazanma ihtimali olmadığı halde sol oyları böldüğü gerekçesiyle CHP'lilerin büyük eleştiri getirdikleri DSP'nin İmamoğlu lehine adayını geri çekmesi halinde CHP adayı önemli avantaj elde etmiş olacak.
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