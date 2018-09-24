Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 21 öğretmene gözaltı /24 Eylül 2018 08:42

İstanbul'da 21 öğretmene gözaltı

İstanbul'da 24 ilçede çeşitli adreslere polis baskınları yapıldı. Eski öğretmen 21 kişi gözaltında.

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Daha önce dershane ve okullarda öğretmenlik yapan kişilere yönelik operasyonda 24 ilçede 54 adrese polis baskı yaptı. Operasyonda 21 öğretmen gözaltına alındı
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