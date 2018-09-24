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İstanbul'da 21 öğretmene gözaltı
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İstanbul'da 21 öğretmene gözaltı
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24 Eylül 2018 08:42
İstanbul'da 21 öğretmene gözaltı
İstanbul'da 24 ilçede çeşitli adreslere polis baskınları yapıldı. Eski öğretmen 21 kişi gözaltında.
SHABER3.COM
Daha önce dershane ve okullarda öğretmenlik yapan kişilere yönelik operasyonda 24 ilçede 54 adrese polis baskı yaptı. Operasyonda 21 öğretmen gözaltına alındı
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