İstanbul'da 1 milyon metrekare ofis alanı boş bekliyor

Geçtiğimiz günlerde düşen kiraların hareketliliğe neden olduğu belirtilirken Hürriyet'in haberinde ise Cushman & Wakefield’in Yönetici Ortağı Tuğra Gönden'in değerlendirmeleri yer aldı.







Gönden, “İstanbul’da ofis pazarı 10 yılda 1 milyon metrekareden 5 milyon metrekareye ulaştı. Geçen yıl ise seçimler, terör olayları ve darbe girişiminin etkisini yaşadık. Ofis pazarındaki frende en etkili faktör ise kur artışı oldu. Aynı ofis için yüzde 20 fiyat artışı insanların beklemesine neden oldu” dedi.





BOŞ OFİSLERİN YÜZDE 60'I AVRUPA YAKASINDA





İstanbul’da inşaatı bitmiş yaklaşık 1 milyon metrekare ofis olduğunu belirten Gönden, boş ofislerin yüzde 60’ının da Avrupa yakasında olduğunu belirtti.





MERKEZDE SORUN YOK





Avrupa yakasında merkezi iş alanlarında ve Anadolu yakasında Ataşehir’de talebin canlı olduğunu belirten Gönden, “Büyük bir proje teslim ediliyor ve o an tabloya bakınca boşluk oranı yüksek görünüyor. Ama talep de canlı ise sorun yaşanmıyor. Asıl sorun Avrupa yakasında merkezi iş alanı dışında olan yerlerde. Bu bölgede çok üretim yapıldı” dedi. Ofis pazarına eklenecek arzda Ataşehir ilk sırada olduğunu belirten Gönden, “Finans Merkezi’nin de etkisi ile bölgede 1.3 milyon metrekare ofis inşa edilecek. En fazla ofis inşası olan diğer bölgeler ise Cendere ve Levent. Cendere’de yaklaşık 300 bin metrekare, Levent’de ise 162 bin metrekare ofisin inşası sürüyor” dedi.





3 AYDA 57 BİN M2 ALAN DOLDU





2013 yılında ofislerde kiralama ya da kullanım amaçlı alım işlemi 325 bin metrekare alan için oldu. Bu rakam 2014’de 295 bin, 2015’de 350 bin 2016’da ise 202 bin metrekare oldu. 2017 ilk çeyrekte ise 57 bin metrekare ofis yeni kullanıcısı ile buluştu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 63 bin, 2015 ilk çeyrekte 134 bin, 2014 ilk çeyrekte 115 bin, 2013 ilk çeyrekte ise 66 bin metrekare alan için işlem yapıldı.





Business HT