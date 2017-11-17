İstanbul'a ihanete devam... Haliç kıyısında kat sınırı 4’ten 10’a çıkarıldı

Haliç’e çakılan kazıklar gündemdeki yerini korurken Haliç’le ilgili çok tartışılacak bir kararın daha alındığı ortaya çıktı. Silahtarağa’da, tam da Haliç’in kenarındaki yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın kat sınırı plan tadilatıyla 4’ten 10’a çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 16.06.2017 tarihinde alınan karar doğrultusunda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değiştirildi. İçinde iki market ve bir pazar yerinin bulunduğu alanın kat yüksekliğinin 10’a çıkarılmasına CHP ve MHP grubu itiraz etti. Yapılan itirazlar sonuç vermezse, plan tadilatı yargıya taşınacak...





‘SİLUETE DARBE VURUR’





Bu plana karşı çıkan İBB İmar Komisyonu’nun CHP’li üyesi Sedat Özkan, planın uygulanması halinde yeni bir 16/9 vakası yaşanacağını söyledi: “Bu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait parseldi. Daha sonra İBB, burayı kendi iştiraki olan İmar İnşaat A.Ş.’ye geçirdi. Bu devirden birkaç ay sonra da plan tadilatı geldi. Zaten bir kısmı ticaret alanıydı ve imara açıktı. Fakat 1/1000 ve 5000 imar plan değişikliğiyle kat sınırı 4’ten 10’a çıkarıldı. Yani artık buraya konut yapılabilir. 9672 metrerakelik alanda halihazırda pazar yeri ve iki market bulunuyor. Bu plan tadilatına itiraz ettik, bizimle birlikte MHP de itiraz etti. Eğer bu itirazdan sonuç alamazsak mahkemeye gideceğiz. Burası Haliç’in hemen kenarı, kamunun mülkiyetinde bir alan. Yoğun yapılaşmanın olduğu bir yerde kamunun hizmetinde kullanılmalı, donatı ve yeşil alan olmalı. Tezatlığa bakın ki Eyüp Belediyesi bir yandan Haliç’in silueti bozulmasın diye vatandaşa kendi yapılarında kat sınırlama getirmeye çalışıyor. Diğer taraftan ise belediyeye ait parselde hem yoğunluk artışı hem fonksiyon değişikliği yapılıyor. Haliç’in kenarına 10 katlı yapı yeni bir tartışma doğurur. Altın Boynuz’un tabiatı açısından Haliç’in 16/9’u olur. Haliç’in siluetine darbe indirir. Kararın mahkemede bozulacağını düşünüyorum. Mahkeme bunu bozmazsa neyi bozar?”



















