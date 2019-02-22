İstanbul'a 3.2, Ankara'ya 1 milyar, İzmir'e ise sadece 30 bin lira metro bütçesi

Bütçe kaynaklarını Ankara ve İstanbul’daki metroların yapımına akıtan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İzmir’e metrolar için kuruş bile göndermediği ortaya çıktı. Bakanlık, bugüne kadar 9 milyar lira para harcadığı İstanbul ve Ankara’daki metrolara bu yıl da 4,3 milyar lira daha kaynak gönderecek. İzmir’e ise sadece 30 bin lira ayrıldı.







Böylelikle, Büyükşehir belediyesini AKP’ye teslim etmeyen İzmirliler cezalandırılmış oldu.





AKP, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Melih Gökçek zamanında kendi kaynaklarıyla bitirip hizmete açamadığı metro inşaatlarını Ulaştırma Bakanlığı bünyesine almış, böylece belediye büyük bir mali külfetten kurtulurken, tüm yük ülke bütçesinin üzerine bindirilmişti.





Ankara’nın ardından İstanbul’daki büyük metro inşaatlarının yükü de belediyeden, bütçeye kaydırıldı. Daha sonra Erzurum, Antalya, Konya ve İzmir’deki bazı küçük ulaşım projeleri de bu kapsama alındı, ancak paranın neredeyse tamamı Ankara ve İstanbul’daki metrolara akıtıldı.





ANKARA METROSUNA BÜTÇEDEN 7,6 MİLYAR DESTEK





Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, 2019 yılı yatırım programına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla yapması gereken metro inşaatlarına bugüne kadar bütçeden 6 milyar 573 milyon 467 bin lira para harcandı.





Toplam büyüklüğü 7 milyar 874 milyon lira olan bu metro inşaatlarına bu yıl içinde de 1 milyar 61 milyon lira daha harcanacak ve böylece toplam harcama 7 milyar 635 milyon liraya ulaşacak.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla yapması gereken metro inşaatlarına da bugüne kadar ülke bütçesinden 2 milyar 461 milyon lira harcandı.





İstanbul metrolarına bu yıl ise tam 3 milyar 259 milyon 521 bin lira daha harcanacak ve böylece toplam tutar 5 milyar 721 milyon liraya ulaşacak.





ASLAN PAYI İSTANBUL HAVALİMANINA





İstanbul’a ayrılan 3,2 milyar liralık kaynağın 2 milyar 776 milyon lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantıları için kullanılacak. Bu kapsamda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatına 2 milyar 275 milyon lira, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro inşaatına 460 milyon lira harcama yapılacak.





Geri kalan 41 milyon lira da müşavirlik hizmetlerine gidecek. Toplam 13,9 milyar liraya mal olması beklenen havalimanı raylı sistemleri için ise bugüne kadar 1 milyar 954 milyon lira harcandı.





İZMİR’E KURUŞ YOK!





AKP’nin seçim dönemlerinde büyük yatırımlar vadettiği İzmir ise ülkenin İstanbul ve Ankara’dan sonra en büyük üçüncü büyük ili olmasına rağmen, metro yatırımlarına bütçeden kuruş alamadı.





İzmir’in 2,3 milyar liralık Halkapınar-Otogar raylı sistem bağlantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırımları arasına alınmasına rağmen bugüne kadar projeye para gönderilmedi. Bu yılın bütçesine ise 2,3 milyar liralık proje için sadece 30 bin liralık ödenek konuldu.