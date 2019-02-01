İstanbul ve Erzurum'da hamile kadınlara kelepçe .... Zulüm devam ediyor

Bir başka iddia ise dün Erzurum’dan geldi. Konuyu gündeme getiren İnsan Hakları Savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şeyma Tekin isimli hamile bir tutuklunun Erzurum Cezaevi’nde doğum beklediğini, hastaneye dahi kaldırılmadığını açıkladı.

Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’nı ile zulme ve haksızlığa göz yuman yargıçlara seslenerek, “Şeyma Tekin, hamile tutuklu,Erzurum c.evi , zamanı dolmuş, her an doğum..! Dr.lar ‘bu halinle seni nasıl içeride tutuyorlar’ demiş. Yarına kadar doğum olmazsa sezaryen olacak! Tahliye edin, zulüm büyüyor 2. bir cana daha kast edilmesin..!” uyarısında bulundu.

İstanbul’da yaşanan zulmü değerlendiren Avukat Nurullah Albayrak, Türk Ceza Kanunu’na göre, hamile ve çocuklu kadınların ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul ve Erzurum’da tutuklu hamile kadınların yaşadığı zulümlere dikkat çekti.





KELEPÇE ALTINDA DOĞUM YAPAN GENÇ ANNE BEBEĞİYLE HAPSE ATILDI





Albayrak, yaşanan insanlık suçunu ve hukuksuzlukları şöyle anlattı:





Cezaevlerinde 700’ü aşkın çocuk anneleriyle birlikte ceza çekiyor. Yasaların açıkça yasaklanmasına rağmen bir hafta önce İstanbul’da hamile bir kadın kelepçe altında refakatle getirildiği hastanede doğum yaptırıldı, anne ve bir haftalık bebeği tekrar cezaevine götürüldü. Hiçbir insan suçlu bile olsa böyle bir muameleye maruz bırakılmamalı.





Kaldı ki bizim yasalarımız, bırakın tutuklanmasını, hamile iken hüküm alsa bile cezaevine konulamayacağını emretmektedir. Yasalarımız bu kadar açık olmasına rağmen, yeni doğum yapmış ya da hamile kadınları tutuklayan zihniyet herkes için tehlikelidir. Uluslararası sözleşmelere göre hamile bir kadının tutuklanması insanlık dışı muameledir. Ve bu muameleyi yapan herkes, bugün korunduklarını düşünseler bile uluslararası yasalar gereğince er geç cezalandırılacaklardır.”