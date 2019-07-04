Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valiliği'nden denetim: Tabelaların sadece yüzde 25'i Arapça olabilir /04 Temmuz 2019 00:07

İstanbul Valiliği'nden denetim: Tabelaların sadece yüzde 25'i Arapça olabilir

15 Haziran'da başlayan denetlemede 730 iş yeri Emniyet ve Göç İdaresi yetkilileri tarafından yerinde gözlemlendi.

SHABER3.COM

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla şehir genelindeki Arapça tabelaları denetliyor.

Pilot uygulama Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa'da uygulanıyor.

15 Haziran'da başlayan denetlemede 730 iş yeri Emniyet ve Göç İdaresi yetkilileri tarafından yerinde gözlemlendi.

Arapça ifadeler tabelanın yüzde 25'ini geçemeyecek

Bu işyerlerinin sahipleri, tabelalarının yüzde 75'inin Türkçe, yüzde 25'inin ise Arapça olması gerektiği yönünde ikaz edilerek tabelalarını değiştirmesi için esnafa süre verildi. 

Valiliğinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Zeytinburnu ilçemizde yapılan denetimler sonucunda standartlara uygun olmayan 98, Bayrampaşa ilçemizde 38 işletme tespit edilmiş olup, bu işyeri tabelalarının mevzuata uyumunun sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. 

Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme çalışması başlatılmış, tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi için ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmektedir. 

Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren işyeri sahiplerine özellikle teşekkür ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul süre verilerek ikaz edilmelerine rağmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan işyeri sahiplerine gerekli yasal müeyyidelerin uygulanacağını üzülerek bildiriyoruz."

Denetim Arapçayla sınırlı

Uygulamanın sadece Arapça tabelaları kapsadığı ve diğer dillerdeki tabelalara herhangi bir denetim uygulanmadığı öğrenildi.

(Independent Türkçe)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Valiliği'nden denetim: Tabelaların sadece yüzde... Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:59