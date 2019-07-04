İstanbul Valiliği'nden denetim: Tabelaların sadece yüzde 25'i Arapça olabilir

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla şehir genelindeki Arapça tabelaları denetliyor.







Pilot uygulama Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa'da uygulanıyor.





15 Haziran'da başlayan denetlemede 730 iş yeri Emniyet ve Göç İdaresi yetkilileri tarafından yerinde gözlemlendi.





Arapça ifadeler tabelanın yüzde 25'ini geçemeyecek





Bu işyerlerinin sahipleri, tabelalarının yüzde 75'inin Türkçe, yüzde 25'inin ise Arapça olması gerektiği yönünde ikaz edilerek tabelalarını değiştirmesi için esnafa süre verildi.





Valiliğinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:





"Zeytinburnu ilçemizde yapılan denetimler sonucunda standartlara uygun olmayan 98, Bayrampaşa ilçemizde 38 işletme tespit edilmiş olup, bu işyeri tabelalarının mevzuata uyumunun sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.





Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme çalışması başlatılmış, tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi için ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmektedir.





Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren işyeri sahiplerine özellikle teşekkür ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul süre verilerek ikaz edilmelerine rağmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan işyeri sahiplerine gerekli yasal müeyyidelerin uygulanacağını üzülerek bildiriyoruz."





Denetim Arapçayla sınırlı





Uygulamanın sadece Arapça tabelaları kapsadığı ve diğer dillerdeki tabelalara herhangi bir denetim uygulanmadığı öğrenildi.





(Independent Türkçe)





