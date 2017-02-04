İstanbul Valiliği Taksim'i kapattı

Valilikten yapılan açıklamada gösteri ve yürüyüşlerin Yenikapı ve Maltepe sahilindeki alanlar, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı, Kadıköy Yeni Salı Pazarı, Kartal Meydanı, Pendik Cumartesi Pazarı ve Beylükdüzü Fatih Sultan Mehmet Cami Otopark alanında yapılacağı duyuruldu.





Ancak 1 Mayıs’ların simge mekanlarından Taksim Meydanı valilik listesinde yer almadı. Taksim Meydanı’nda uzun süredir eylem yapılmasına izin verilmiyordu. Taksim Meydanı’ndaki son eylemi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından CHP düzenlemişti.





Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi amacıyla; İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı, dağılma güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca, Valilik Makamının 31/01/2017 tarihli onayı ile belirlendi.”