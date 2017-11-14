Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Üniversitesi'nde maaş alıp ders vermeyen çok sayıda akademisyen var /14 Kasım 2017 12:09

İstanbul Üniversitesi'nde maaş alıp ders vermeyen çok sayıda akademisyen var

Sayıştay'ın İstanbul Üniversitesi'yle ilgili 2016 yılına ait denetim raporunda, kurumdan maaş alan çok sayıda öğretim üyesinin hiç ders vermediği ortaya çıktı.

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 İstanbul Üniversitesi, öğretim üyelerinin bir kısmının yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirildiği, İktisat Fakültesi'nde çok sayıda yardımcı doçent ataması yapıldığı, bu kişilere belirli bir dalda uzmanlaşıncaya kadar ders verilmediği ve tıp fakültelerinde çeşitli nedenlerle eğitim takvimine uyulmadığı gerekçeleriyle kendini savundu.

Ancak Sayıştay bu gerekçeleri yeterli bulmadı.

Mevzuata göre öğretim üyeleri aldıkları maaş karşılığında haftada asgari 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar ise haftada 12 saat ders vermekle yükümlü.
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